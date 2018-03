Alvaro Soler, esce in tutto il mondo il nuovo singolo "La cintura": online il video

Si avvicina l'estate e Alvaro Soler ne regala un anticipo con il suo nuovo singolo in uscita in tutto il mondo il 29 marzo "La cintura". Un brano frizzante, dai ritmi festosi e ballabili, che si candida a nuovo tormentone dei prossimi mesi. Online anche il video, girato a Cuba, in cui il cantante balla con una splendida modella. Annunciate inoltre due nuove date live in Italia il 18 luglio a Marostica (VI) – Marostica Summer Festival, e il 12 agosto a Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli.

Pronto a dominare quindi, ancora una volta, le classifiche estive italiane ed europee con "La cintura", che anticipa il secondo album in arrivo nel 2018, Alvaro Soler si conferma un artista da record. Spagnolo di Barcellona ma tedesco di padre e casa a Berlino, Soler è rimasto nella classifica italiana degli album più venduti per 53 settimane consecutive con il suo disco d'esordio 'Eterno Agosto', certificato Platino. Il disco conteneva i singoli 'El mismo sol', 6 dischi di Platino e la vittoria al Coca Cola Summer Festival 2015 'Sofia', 7 dischi di Platino, vittoria di tappa al Coca Cola Summer Festival 2016 e 'Libre', un Platino.



Nell’album anche la collaborazione con Max Gazzè in 'Sonrio (La vita com’è)' e la versione inglese de 'El mismo sol' (Under the same sun) che ha visto Alvaro duettare con la superstar latina Jennifer Lopez. Prima di prendersi una pausa dalle scene e dedicarsi al nuovo disco, Soler aveva salutato il pubblico con il brano inedito 'Yo Contigo, Tú Conmigo' cantato insieme alla band sudamericana Morat per la colonna sonora del film 'Cattivissimo me 3' e certificato Platino in Italia.



A soli 27 anni Alvaro Soler può vantare 36 dischi d’Oro e di Platino in tutto il mondo e 200 milioni di stream a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube e Vevo dove i suoi video hanno collezionato oltre 600 milioni di views.