Alvaro Soler conquista la pole position nella YouTube Rewind 2016

Ma spagnolo a parte, è la canzone italiana a farla da padrona con ben sette artisti italiani in classifica: J-AX e Fedez con Vorrei ma non posto (2 ) e Fabio Rovazzi con Andiamo a comandare (3 ), seguiti da Alessandra Amoroso con Comunque Andare (4 ) e, dopo i Coldplay e Enrique Iglesias in quinta e sesta posizione, dai brani di Gabry Ponte (7 ), Rocco Hunt (8 ), Francesca Michielin (9 ) ed Elisa (10 ) tengono alta la bandiera della musica italiana in classifica.



Ecco la top ten:

1.Alvaro Soler - Sofia

2.J-AX & Fedez - Vorrei ma non posto (Official video)

3.Fabio Rovazzi - Andiamo a comandare (Official video)

4.Alessandra Amoroso - Comunque andare

5.Coldplay - Hymn For The Weekend (Official video)

6.Enrique Iglesias - DUELE EL CORAZON ft. Wisin

7.Gabry Ponte - Che ne sanno i 2000 feat. Danti (Official Video) - Warner Music Italy

8.Rocco Hunt - Wake Up - Sanremo 2016

9.Francesca Michielin - Nessun grado di separazione - Sanremo 2016

10.Elisa - No Hero - (official video 2016)