Altro che dieta! P!nk: "Sono grassa e felice"

Non va pazza per le diete e ama cucinare. La cantante P!nk lo ammette: " Mangio tantissimo ”. "Quando sono in tour posso permettermi di esagerare col cibo perché lavoro per quattro ore e mezza al giorno - ha spiegato a Food & Wine, - Lo spettacolo dura due ore, e in più faccio tanto yoga, cardio, e allenamenti vari".

Così tutti mi chiedono sempre: "Che cosa hai intenzione di fare dopo?' E io dico: vado avanti così, davvero, grassa e felice" aggiunge. Insomma anche dietro le quinte non si fa problemi. Anzi ha preso anche lezioni di cucina per poter preparare dei perfetti manicaretti. "Non voglio essere giudicata per il mio peso - dice, secondo quanto riportato da Food & Wine - non tengo in considerazione le opinioni della gente su questo argomento". Al suo fianco c'è il marito Carey Hart e la cantante non ha dubbi: "La mia vita è piena".