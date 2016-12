Al secondo posto si è classificata l'Australia, seguita proprio dalla Russia. Il brano di Jamala, 32 anni, stella del jazz, che ha conquistato le giurie è autobiografico e parte dalla storia della sua famiglia, tatari di Crimea e vittime della deportazione ordinata da Stalin nel 1944. La bisnonna dell'artista, Nazalkhan, con i cinque figli, infatti, si trovava su uno dei vagoni dei treni allestiti per trasferire i tatari della penisola. A migliaia persero la vita per fame, stenti e malattie. Al centro dell'attenzione, la Crimea, il territorio che la Russia ha annesso nel 2014 tra lo sconcerto della comunità internazionale. E' per questo motivo che la canzone è stata interpretata come un pugno allo stomaco verso il Cremlino.



Il testo - Ecco la traduzione del testo vincitore:

Quando gli stranieri arrivano

vengono nella tua casa

vi uccideranno tutti

e diranno non siamo colpevoli

non siamo colpevoli



Dov’è la tua testa?

l’umanità piange

voi pensate di essere dèi

ma tutti muoiono

non ingoiare la mia anima

le nostre anime



Non posso passare la mia giovinezza lì

perchè tu mi hai rubato la pace

non potrei spendere la mia giovinezza lì

perché tu mi hai rubato la pace



Potremmo costruire un futuro

dove tutte le persone saranno libere

per vivere e amare il momento più felice



Dov’è il tuo cuore

l’umanità si leva

voi pensate di essere dei

ma tutti muoiono

non ingoiare la mia anima

le nostre anime



Non posso passare la mia giovinezza lì

perchè tu mi hai rubato la pace

non potrei spendere la mia giovinezza lì

perché tu mi hai rubato la pace



Due le vittorie dell'Italia - Jamala succede allo svedese Mans Zelmerlow, che vinse l'edizione 2015. L'Italia, lo scorso anno, si classificò al terzo posto con Il Volo. Il nostro Paese è salito sul gradino più alto del podio solo due volte: con Gigliola Cinquetti nel 1964 (Non ho l'età) e con Toto Cutugno nel 1990 (Insieme).