Proprio sull'imbarcazione Dalla compose "Tosca Amore Disperato" (2003), l'opera ispirata al melodramma Tosca di Giacomo Puccini e al dramma "La Tosca" di Victorien Sardou e "Angoli nel cielo", contenuta nell'omonimo album pubblicato nel 2009.



Lo yacht vanta una chiglia longitudinale massiccia in quercia ed è dotato di due motori e cinque cabine che possono ospitare fino a 9 persone. Fu costruito dal cantiere Azzurro di Marotta e rimase nelle mani del cantautore fino al 2012, anno della sua scomparsa prematura.



Il "Brilla & Billy" ha rappresentato un pezzo unico non soltanto durante la vita di Dalla, ma anche dopo: in occasione della prima asta organizzata nel 2014 dopo la morte del cantautore bolognese, infatti, l'imbarcazione fu l'unico bene ad andare aggiudicato. A fare l'offerta migliore fu un imprenditore napoletano grande fan dell'artista, che ne divenne proprietario con la ferma volontà di non modificare, per motivi di scaramanzia, il nome dato all'imbarcazione dal cantautore bolognese.