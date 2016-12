Alicia Keys, il suo show per la Finale di Champions League a Milano

La finale di Champions League sarà l'evento sportivo dell'anno più visto al mondo: 220 le nazioni coperte dalla diretta televisiva, con un'audience stimata di oltre 180 milioni di telespettatori. L'organizzazione ha pensato a uno spettacolo come già succede per altri eventi sportivi di grande appeal come il Superbowl Nfl, la finale dei mondiali di calcio e l'All Star Game Nba.



Cantautrice, polistrumentista, attrice e regista newyorkese, Alicia Keys ha venduto 50 milioni di dischi in carriera e ha vinto 15 Grammy Awards. "Sono molto emozionata all'idea di condividere i miei nuovi brani durante la finale di Champions League - ha dichiarato la cantante - sarà un evento celebrato in ogni parte del mondo. Un momento storico, in cui condivideremo tutto ciò che ci rende simili a prescindere da dove viviamo e da chi siamo".