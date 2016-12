3 giugno 2016 12:10 Alicia Keys contro il make-up: "Non voglio più nascondermi" La cantante 35enne ha deciso di non camuffare più le sue insicurezze dietro il trucco

Niente più trucco per Alicia Keys che su LennyLetter (newsletter creata dall'attrice Lena Dunham) ha dichiarato di non volersi "nascondere mai più. Non la mia faccia, non la mia mente, non la mia anima". La svolta acqua e sapone è arrivata a 35 anni, grazie anche allo shooting per il suo nuovo singolo In Common: "C'eravamo solo io e la fotografa Paola (Kudacki ndr.). Non mi sono mai sentita così forte, libera e onestamente bella"

"Prima di iniziare il nuovo album ho scritto una lista di tutte le cose che mi fanno stare male. Una di queste è il lavaggio del cervello che viene fatto alle donne per essere sempre magre, sexy o perfette. Una delle cose di cui mi sono stancata è questo costante giudizio a cui sono sottoposte le donne" ha scritto la cantante.



Alicia ha quindi deciso di sbarazzarsi di tutte le insicurezze femminili perché "ho scoperto quanto mi ero censurata e la cosa mi ha spaventato. Non mi sentivo mai abbastanza per il mondo, ogni volta che uscivo di casa struccata ero preoccupata. Se qualcuno mi scatta una foto? E se la pubblica? Tutti i miei pensieri erano basati sull'opinione che le persone avevano di me. Così promisi che avrei permesso alla mia vera me di venire fuori."