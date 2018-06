Alicia Keys, che duetto col figlio di sette anni!

Influenza dei genitori o geni musicali? Alicia Keys ha postato sulla sua pagina Instagram un video in cui canta accompagnata dal figlioletto Egypt, di 7 anni, alla tastiera. I due improvvisano una versione di "Lean on Me" di Bill Withers e i follower sono impazziti per la prova del piccolo. "Il miglior duetto di sempre. Amo questo ragazzo. È così eccitato dalla musica!", scrive l'artista.