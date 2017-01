Alice Cooper e Jim Carrey cantano insieme sul palco

Dopo aver suonato l'anno scorso con Johnny Depp (insieme agli Hollywood Vampires), Alice Cooper ha diviso il palco con un altro attore. Durante il concerto di Capodanno alle Hawaii, la star dell'hard rock è stata affiancata per l'occasione da Jim Carrey. L'interprete di "The Truman Show", con tanto di make up sugli occhi, è salito sul palco a sorpresa per eseguire insieme ad Alice un paio dei sui classici, "No More Mr. Nice Guy" e "School’s Out".