Alexia: "Liberate un po' di follia, razionalizzare i sentimenti fa male"

Da venerdì 26 giugno, in radio e negli store digitali, arriva il nuovo singolo di Alexia "Sento", secondo estratto da "Tu puoi se vuoi", l'album di inediti pubblicato a 5 anni dal precedente "Stars". "Razionalizzare troppo non fa bene, occorre liberare un po' di follia - dice lei parlando del brano -. 'Sento' è l'invito a uscire dal guscio perché dentro di se c'è la chiave che può liberare i sentimenti". Tgcom24 presenta il video in anteprima.