Alex Britti e Max Gazzè insieme "In missione per conto di Dio"

Dopo le esperienze condivise sullo stesso palco dei locali blues d'Europa negli anni 90, Alex Britti e Max Gazzè si ritrovano insieme, come i fratelli del cult "The Blues Brothers". Accadrà solo per due date, il 31 luglio e 1° agosto all'Auditorium Parco della Musica di Roma. L'evento "In missione per conto di Dio" vedrà i due prima alternarsi e poi suonare insieme con un tributo alle loro radici comuni.