Alessio Bernabei: "Rieccomi senza filtri, nella musica come nella vita"

Alessio Bernabei ha 26 anni appena compiuti eppure ha già cambiato pelle tante volte. Dopo " Amici " e l'avventura con i Dear Jack ha calcato il palco di Sanremo , ora ricomincia da zero. Con un nuovo album, " Senza filtri ", che già dal titolo racconta il nuovo Alessio. Più attento alla musica che a ciò che gira intorno: "Rieccomi, appunto, senza filtri, nella musica come nella vita", spiega a Tgcom24 .

Hai appena compiuto 26 anni (il 4 settembre, ndr) che regalo desideri?

Il regalo più grande sarebbe riuscire a fare il musicista per tutta la vita. Non chiedo altro, vivere di musica.

Il titolo del nuovo album, "Senza Filtri", parla da solo...

Mi rappresenta al cento per cento, non uso filtri su Instagram così come nella vita. Sono trasparente, nel bene e nel male dico sempre la verità in faccia. E' un pregio ma anche un difetto, sono così... Le persone che mi stanno vicino però apprezzano la mia sincerità.

E' un disco autobiografico?

Parla di me. Alessio è cresciuto, si è voluto. E' più consapevole. Sono partito a 21 anni in questo mondo che per me era sconosciuto e mi sono inoltrato nella giungla della musica e della discografia. Sono dovuto crescere più in fretta dei miei coetanei. Ho tanta esperienza ma voglio imparare ancora di più...