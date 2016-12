26 giugno 2016 12:04 Alessio Bernabei, dai Dear Jack a Hollywood: "Sarò la voce italiana di Trolls" Il cantante sarà il protagonista Branch, interpretato nella versione originale da Justin Timberlake

Carriera tutta in ascesa per Alessio Bernabei, che nel 2014 con i Dear Jack vinse il premio della critica ad Amici. E' infatti a Los Angeles per il film d'animazione Trolls, in cui darà voce al protagonista interpretato nella versione originale da Justin Timberlake. "L'ho fatto ridere" ha raccontato a proposito dell'incontro con Timberlake "Gli ho detto che ho il ciuffo dei Trolls e lui mi ha detto che dovrei farlo crescere di più"

Barnabei e Timberlake hanno in comune un passato da boy-band e il fatto che entrambi hanno deciso di lasciare la band per rincorrere i loro sogni artistici da solisti: "Se penso a una figura di riferimento per la mia carriera penso proprio a Justin Timberlake".



L'unione tra musica e cinema è un sogno che si avvera. "Sono cresciuto con Shrek, con Madagascar e con gli altri film di animazione degli anni Novanta. Queste cassette fanno parte della mia infanzia" ha raccontato, mostrando il tatuaggio di una mongolfiera che al posto del cestino ha una videocassetta VHS.



Sul polso destro ha invece tatuato il viso tondo di Jack Skellington, il personaggio di Nightmare before Christmas disegnato da Tim Burton: "E' il mio regista preferito. Mi piace pensare di essere un artista a 360 gradi, come quelli di una volta, Gene Kelly, Frank Sinatra, che sapevano recitare, cantare e ballare. Per la verità io non so ballare, però un giorno prenderò lezioni".

