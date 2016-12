Alessia Cara, voce soul e anima pop: in Italia una promessa della musica

Alla Terrazza 12 di Milano San Babila, mentre il sole al tramonto infuoca i tetti della Città, canta quattro delle sue canzoni, di cui tre inedite. L'altra è Here, singolo che si sta già facendo strada su iTunes e Spotify.

L'attesa di mezz'ora, è ripagata da una performance coinvolgente, di circa venti minuti. Poi un drink per scaldare l'ambiente, e Alessia si concede alle interviste. É timida: lo sguardo divaga, la voce si rompe per l'emozione. Non indossa più la corazza della musica. Ha sul volto l'entusiasmo di chi è agli esordi e crede in ciò che fa, pur avendo l'impressione di un gioco. Forse di uno scherzo. Ma è ben calata nella realtà: cura molto i social, che le consentono di essere sempre in contatto con i propri fan. Una strategia azzeccata al giorno d'oggi per una giovane come lei. E proprio sul suo profilo Twitter, poche ore prima del debutto italiano, scrive: "Milano, I'm in love with it already". Tanti sogni, dice, ma uno su tutti domina il suo futuro: essere felice. Poi, i Grammy Awards.