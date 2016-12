Alessandro Siani e Ezio Greggio incoronati 'Re della Commedia' a Ischia

Sono Alessandro Siani e Ezio Greggio i "Kings of Comedy 2015", il titolo assegnato dall'Ischia Global Fest. A Siani il merito di aver messo a segno il miglior successo italiano della stagione con "Si accettano miracoli", mentre al volto storico di 'Striscia' è andato il premio alla carriera. Riconoscimenti anche per Christian de Sica e Gabriel Garko, che si sono aggiudicati il Telegatto di "TV Sorrisi e Canzoni" per il cinema e la televisione.