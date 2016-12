1 febbraio 2015 Alessandro Preziosi: "Seduco come "Don Giovanni"... con le parole" L'attore è in scena con il testo di Molière al Nuovo di Milano, nella doppia veste di regista e interprete di ANTONELLA FAGA' Tweet google 0 Invia ad un amico

11:10 - "I classici? Sono sempre una sicurezza e fanno incassare il Teatro, che ne ha bisogno. E poi alla società serve sempre la bellezza dei grandi capolavori del passato". E con un classico per eccellenza il "Don Giovanni" di Molière Alessandro Preziosi approda sul palco del Teatro Nuovo a Milano, dal 3 al 15 febbraio, nella doppia veste di regista ed interprete e cerca di scrollarsi di dosso il titolo di "sex symbol" della televisione: "Ormai ho 41 anni, basta con questi stereotipi", dice a Tgcom24.

"L'attore deve imparare a fare le scarpe, a mettere la suola. Io sono attore a prescindere dal giudizio estetico del pubblico", spiega Preziosi, che si definisce prima di tutto un "operatore culturale, un comunicatore, filtro di cose scritte da altri".



Sei stato Re Lear, Cyrano, hai vinto una Maschera d'Oro per il teatro e eppure il vasto pubblico ti associa sempre ad un sex symbol televisivo... Tu come ti consideri?

Il teatro è il mio modo di far capire che c'è un involucro e una sostanza. Attraverso il teatro offro al mio pubblico gli strumenti per godere del loro sex symbol appieno. Il teatro è sostanza, approfondimento. Io dico sempre che è un 3D, puoi vedere il tuo attore televisivo veramente. In teatro sono la testa e la coda ed esprimo tutto me stesso.



E con il "Don Giovanni" ci riesci?

Perfettamente, in lui c'è tutta la mia napolitanità, l'istinto del provocatore, che mi appartiene da sempre e che si basa sul pudore degli altri. Sono un divoratore del pudore altrui... a fin di bene ovviamente, per scoprire quanto di vero c'è nella gente. Come fa Don Giovanni del resto...Lui è un burlador burlato, si prende gioco degli altri e poi alla fine prende in giro solo se stesso. Io credo fermamente nella massima: "Castigat ridendo mores". L'irriverenza, mia e del mio essere napoletano e di Don Giovanni, è una scorciatoia per arrivare alla verità.



Qual è la sua vera natura?

Lui è fondamentalmente un seduttore... delle parole però. Porta una maschera e inganna il mondo, seducendolo con la sua arte di affabulatore, con le parole appunto, ma alla fine inganna se stesso e diventa una vittima sacrificale. Passaggio necessario per smascherare l'ipocrisia degli altri. Il suo ruolo contemporaneo è proprio questo. Anche la nostra società è una società fondata sulla seduzione delle parole, della comunicazione.



Ma Don Giovanni seduce anche e soprattutto le donne, e in molti associano Preziosi proprio al mito del seduttore seriale...

La persuasione seduttiva è l'unico modo in cui scopriamo come un uomo può portare a sé una donna, dal flusso delle parole. Io seduttore seriale però proprio no.



Come seduci tu?

Ho imparato ad essere sedotto, mi sono lasciato sedurre, che è poi un modo intelligente per arrivare all'obiettivo della conquista. Ma sono comunque un seduttore verbale. La mia fidanzata, Greta, l'ho sedotta intellettualmente, con le parole, anche se il primo fim che siamo andati a vedere al cinema insieme era un film senza parole. Paradossale... E in ogni caso la seduzione delle parole è solo il prologo, poi arriva il resto...



Sex symbol o no certo ami le donne... come le consideri...?

Amo le donne e per me sono ... Il sale della vitam quando l'acqua bolle lo butti dentro... Non è mia, l'ha detto Bergonzoni!!!