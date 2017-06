Alessandro Borghi padrino della Mostra del Cinema di Venezia

Nessuna madrina per la 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ad aprire e chiudere la tradizionale kermesse cinematografica sarà Alessandro Borghi, attore rivelazione degli ultimi anni che si è fatto notare per le sue interpretazioni in "Non essere cattivo", "Suburra" e "Fortunata". La cerimonia di inaugurazione è prevista per il 30 agosto, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido), mentre quella di chiusura si terrà il 9 settembre.