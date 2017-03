Alessandro Alessandroni, addio al "fischio" degli spaghetti western

Si è spento a 92 anni Alessandro Alessandroni compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore, ma celebre soprattutto come il fischio western che accompagnò le colonne sonore di Ennio Morricone . Partecipò infatti alle musiche di "Per un pugno di dollari", "Per qualche dollaro in più" e "Il buono, il brutto, il cattivo".

L'annuncio è arrivato attraverso la sua pagina Facebook: "È con grande dolore che vi comunico la scomparsa ieri del maestro Alessandro Alessandroni nato a Roma il 18 marzo 1925, compositore, multi strumentalista, arrangiatore e direttore di coro. Si svolgerà una cerimonia commemorativa a casa in Namibia con musica e musicisti diretti dal figlio Alex Jr. Alessandroni".



Alessandroni fin da adolescente era già in grado di suonare la chitarra, il pianoforte, la fisarmonica, il sax, il flauto, il mandolino e il sitar, uno dei primi italiani a cimentarsi in questo complesso strumento a corde. Il suo talento fu notato da Nino Rota, che lo volle nella sua orchestra e lo spinse a cimentarsi con il fischio. Il nuovo suono diventò uno dei momenti caratterizzanti delle colonne sonore western all'italiana. "Le mie parti fischiate sono sul pentagramma" spiegava Alessandroni, "e guai a perdere l'intonazione, a sbagliare".



Qualche tempo fa raccontò così l'incontro con Morricone: "Mi telefonò e mi disse 'Sandro, vieni giù un momento in sala, che c'è da fare una fischiatina'. Beh, era davvero una fischiatina, nulla di più, ma pensa a cosa è successo dopo... Quando abbiamo visto il film, devo ammettere che nessuno pensava che avrebbe fatto una lira". Quella 'fischiatina' invece cambiò tutto. Oltre al celebre fischio di "Per un pugno di dollari" lavorerò anche altri due capitoli della Trilogia del dollaro: "Per qualche dollaro in più" e "Il buono, il brutto, il cattivo".