Alessandra Amoroso: "Volevo farmi suora per far arrivare la mia voce a Dio"

Fare la poliziotta, aprire un canile o diventare suora. Sono i sogni, da piccola, di Alessandra Amoroso. La cantante si racconta al settimanale "Nuovo" tra famiglia e affetti. "Ho pensato seriamente di entrare in un convento perché volevo che la mia voce arrivasse direttamente a Dio". E, prima di Maria De Filippi, fu proprio un prete a notare le sue doti canore e a volerla nel coro.

Alessandra racconta come cominciò la sua avventura ad Amici: "Tutto nacque come una vacanza improvvisata, decisi di riprovare la seconda volta a entrare nella scuola e la mia amica Nicoletta propose di accompagnarmi a Roma. E' stato un viaggio di nozze tra due amiche innamorate della loro amicizia".



Amiche dai tempi in cui la Amoroso faceva la commessa: "Spesso Nico mi aspettava fuori dal negozio anche quando facevo tardi e mi portava in giro". E sulla "mamma famosa" De Filippi sottolinea: "Quando l'ho conosciuta ero tesissima, poi c'è stato l'incanto di sentire che saremmo riuscite a volerci bene".