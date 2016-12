Alessandra Amoroso tra sexy bikini e limonata

Occhialoni, pareo in testa, bikini e una bella limonata rinfrescante. Alessandra Amoroso si rilassa al mare a Campomarino (Campobasso), come mostrano le foto pubblicate dal settimanale "Chi" che la ritrae in pausa dal suo tour "Vivere a colori". La cantante si mostra in tutto il suo splendore, forme perfette e lato B da fare invidia. La prova costume è superata.