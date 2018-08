Alessandra Amoroso, scatto super sexy sui social e un nuovo disco in arrivo

Sarà un'estate particolarmente calda per Alessandra Amoroso e non solo per le temperature. La cantante, apparsa in uno scatto davvero sexy sul suo profilo Instagram, ha lavorato in studio e sta per tornare con un nuovo e atteso singolo che anticiperà un album, in uscita in autunno. A due anni dal pluripremiato "Vivere a colori" e per celebrare i suoi 10 anni di carriera.