Alessandra Amoroso regala il nuovo singolo "Stupendo fino a qui" ai fan su Facebook

"Scusate se vi ho tenuti un po' sulle spine...", con un posta sui social Alessandra Amoroso, dopo aver presentato a "Tu si Que Vales" il nuovo singolo, annuncia il suo ritorno nelle scene. "Stupendo fino a qui" sarà infatti on air da venerdì 13 novembre. Ma già dal 12 è in anteprima per tutti i fan sulla pagina Facebook dell'artista: "E' un mio regalo per voi che ci siete sempre stati per me... il mio grazie per ogni vostra attesa in una canzone".