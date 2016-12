Alessandra Amoroso ed Elisa, ballo scatenato sui social

Con un ballo scatenato sui social con Elisa , Alessandra Amoroso annuncia il lancio del videoclip del singolo " Comunque Andare ", estratto dall'album certificato Platino " Vivere a Colori ". "Non riesco più a mantenere il segreto: ecco in anteprima il video di #ComunqueAndare", ironizza la cantante postando una clip divertente. L'intesa con la Toffoli, che l'ha portata a condividere il testo del brano, è tangibile.

"Comunque Andare" è un invito a reagire alle avversità senza lasciarsi abbattere, senza fermarsi né perdere la speranza perché la gioia di vivere sconfigge qualsiasi ostacolo. Il video, quello vero, Alessandra lo mostrerà ai fan con una sorpresa speciale. Sabato 27 febbraio alle 15.45 la cantante sarà infatti la protagonista di un grande evento in diretta nei The Space Cinema di tutta Italia dove verrà trasmesso in anteprima esclusiva il nuovo videoclip e la Amoroso sarà presente di persona in una delle 36 sale con una sorpresa dal vivo, che verrà trasmessa contemporaneamente negli altri cinema.