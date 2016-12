Alessandra Amoroso, compleanno in bikini: al mare in Salento sfoggia un perfetto lato B

Alessandra Amoroso festeggia il compleanno in vacanza in Salento, insieme alla famiglia. La cantante il 12 agosto compie 29 anni e per l'occasione è tornata nella sua terra d'origine per trascorrere una vacanza insieme ai suoi cari e godersi un po' di relax al mare, tra Otranto e Gallipoli. Come dimostrano el foto di "Chi", la cantante ha sfoggiato un bikini succinto e un lato B perfetto. L'operazione alle corde vocali di poche settimane fa è già un lontano ricordo.