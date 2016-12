Aldo, Giovanni e Giacomo, a dicembre il nuovo film per il 25° anniversario del trio

Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono attualmente in giro per l'Italia con il "Best of", proprio per festeggiare questa importante ricorrenza della loro carriera, iniziata al Caffè Teatro di Verghera di Samarate. In scena portano i migliori sketch tratti dai "Corti", "Tel chi el telùn", "Anplagged", mentre sullo sfondo vengono proiettati spezzoni cult dai loro film (come "Tre uomini e una gamba" e "Così è la vita") e dai programmi tv (su tutti, "Mai dire domenica»" con la Gialappa's).