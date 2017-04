Alborosie contagia Elisa, reggae tra poesia e malinconia

"Fire in the dark" è il nuovo singolo di Alborosie estratto dal primo album "The Rockers". Nel brano la stella del reggae mondiale vanta una collaborazione importante: Elisa. "Mi è sempre piaciuto fin dal suo esordio con i Reggae National Tickets. Questa collaborazione per me è una perla speciale e trovo la sua canzone piena di poesia e malinconia", spiega il giudice di "Amici".