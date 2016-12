Alberto Fortis festeggia 35 anni di carriera con "Do L'Anima"

12:59 - Alberto Fortis festeggia 35 anni di carriera e torna con "Do L'Anima", che sarà presentato in prima assoluta dal vivo in occasione del concerto-evento di lunedì 6 ottobre al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano. Le 11 canzoni - che vedono la partecipazione di Biagio Antonacci, Roberto Vecchioni e Carlos Alomar - tendono all'essenza musicale.

"Do l’Anima" racchiude quattro anni di lavoro ed è stato realizzato in modo atipico insieme al co-produttore Lucio Fabbri. Chiusi due mesi in studio a suonare di tutto, senza aiuti esterni perché gli altri musicisti arriveranno solo in seguito, a scremare tra le 40 canzoni scritte negli ultimi quattro anni, a scegliere la via, insomma. E' Lucio a suggerire ad Alberto un approccio insolito: puntare tutto sulla melodia mettendo da parte la poliedricità compositiva che da sempre è uno dei marchi di fabbrica di Fortis.



Un cd che, seguendo il percorso classico di Fortis, affronta sì temi che parlano dei valori fondamentali ma sempre al servizio del quotidiano. Quello che cambia, rispetto al passato, è la chiave d’accesso, che ora è sorprendentemente più carnale e viscerale.



CALENDARIO DEGLI INCONTRI - Milano - la Feltrinelli Libri e Musica - Piazza Piemonte 2 - Mercoledì 8 ottobre ore 18.30 Torino - la Feltrinelli Libri e Musica - Stazione Porta Nuova - Giovedì 9 ottobre ore18.30 Genova - la Feltrinelli Libri e Musica - Via Ceccardi 16 - Venerdì 10 ottobre ore 18 Bologna - libreria Feltrinelli - piazza Ravegnana 1 - Mercoledì 15 ottobre ore 18 Roma - la Feltrinelli Libri e Musica - via Appia Nuova 427 - Giovedì 16 ottobre ore 18