Alba Rohrwacher giurata al Festival di Berlino 2016

Alba Rohrwacher sarà nella giuria internazionale della 66esima edizione del Festival di Berlino, in calendario dall'11 al 21 febbraio. La kermesse è presieduta, tra gli altri, da Meryl Streep e Clive Owen. Sono 18 i film in corsa per l'ambito Orso d'Oro tra cui spiccano Colin Firth, Nicole Kidman e Kirsten Dunst. Tra le pellicole anche "Fuocoammare" di Gianfranco Rosi.