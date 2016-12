Alanis Morissette nuda e col pancione sott'acqua

A febbraio aveva annunciato ai suoi fan la sua seconda gravidanza in maniera insolita e originale, con un emozionante video pubblicato sul suo sito e su youtube, che raccontava la storia del suo amore e della sua famiglia. Adesso Alanis Morissette aggiorna i suoi follower social sullo stato del suo pancione in maniera altrettanto stravagante, con uno scatto su Instagram completamente nuda, sott'acqua in piscina.

La cantante, 42 anni, è sposata con Mario "Souleye" Treadway e i due hanno avuto già un bimbo, Ever Imre, 5 anni. In passato, Alanis ha sofferto di depressione post-partum: "Un capitolo buio della mia vita" come lo definisce lei, sconfitto solo grazie alla vicinanza della famiglia e del marito. E la famiglia e il marito restano per la brava artista un punto fermo nella vita. In quanto al suo matrimonio "felice" la Morissette non ha dubbi il segreto sta nel "sostenersi a vicenda e «non smettere mai di flirtare".