Alain Delon, romantico omaggio a Romy Schneider con un'inserzione su "Le Figaro"

Alain Delon ha incontrato Pascale Bourdet, la direttrice della storica pagina del "Diario del giorno" de Le Figaro, consegnando di persona un messaggio commovente quanto scarno. La giornalista ha rivelato che quando l'attore si è presentato era commosso ma non ha parlato della Schneider. Lo stesso Delon aveva già pubblicato un testo dieci anni fa per i 70 di Romy.



La Schneider morì a Parigi nella notte del 29 maggio 1982 all'età di 43 anni in seguito dell'abuso di sonniferi e alcolici. Da allora Delon non perde occasione per ricordare il suo amore per lei. Nel 2008, sul palco di César, o nel 2017, in un'intervista a Vanity Fair in cui dice che è stato "il grande amore della sua vita, il primo, il più forte, il più memorabile, ma anche il più triste".