Aladin, Pippi Calzelunghe e Monster Allergy: arriva il musical versione "family"

Aladin e la lampada magica, la storia del ladruncolo che diventa Re grazie al Genio della Lampada, viene qui raccontata in un modo unico, grazie alla fantasia di Stefano D’Orazio e alle fantastiche atmosfere musicali dei Pooh. Gli spettatori verranno trasportati nel mondo delle “Mille ed una Notte” dove, inebriati dai profumi d’Oriente, incontreranno i tanti personaggi di un’avventura che saprà divertire i più piccoli e far riflettere i grandi sui loro più profondi desideri: Aladin, il giovane scanzonato ma generoso, curioso ed intraprendente, tenero e disperato quando gli eventi lo metteranno di fronte ad un amore impossibile; la giovane principessa Jasmine, l’irascibile Sultano, il perfido Gran Visir Jafar e il suo grottesco aiutante Jago; il fedele Abu e il magico e mirabolante Genio della Lampada che assisterà Aladin nella sua ricerca per trovare il suo posto nel mondo.



Pippi Calzelunghe, la piccola incredibile bambina con le trecce rosse, dalla forza straordinaria che vive a Villa Villacolle con la sola compagnia di una scimmietta e del suo cavallo, è il musical, in prima assoluta italiana, tratto dal romanzo di Astrid Lindgren, tradotto e adattato dal regista Eugenio Dura, con le musiche originali di Cinzia Pennesi e, per la prima volta, con i tre protagonisti (Pippi, Tommy e Annyka) interpretati da attori bambini. Pippi Calzelunghe è una bambina eccezionale che piomba all'improvviso in una tranquilla cittadina svedese, in compagnia di un cavallo e di una scimmietta, chiamata il signor Nilsson. Fa da subito amicizia con due bambini Tommy e Annika che si affezioneranno presto a lei. Figlia di un pirata dei mari del sud, Pippi racconta storie fantastiche ed incredibili, e affascina tutti col suo fare unico. Nessuno riuscirà a domare questa furia di bambina che, con la sua forza sovrannaturale, avrà la meglio sui ladri che vorrebbero impossessarsi della sua valigia piena di monete d'oro e sui poliziotti che, su ordine di zia Prusselia, vorrebbero rinchiuderla in un orfanotrofio. Infine, dopo esilaranti avventure, la nostra giovane protagonista non seguirà in mare il suo papà, Capitan Calzelunghe per diventare come lui un temuto pirata, ma resterà a Villa Villacolle per non rinunciare ai suoi nuovi amici che soffrirebbero troppo della sua assenza.



Il terzo titolo in cartellone è MONSTER ALLERGY, uno spettacolo sorprendente grazie all'incredibile padronanza del palco dei Ciprix, la prima compagnia formata da soli bambini di età tra gli 8 e i 12 anni, alle animazioni, agli effetti speciali e alle canzoni originali, basato sui personaggi del fumetto pubblicato originariamente dalla Walt Disney Company Italia, divenuto poi una fortunata serie a cartoni animati della Rainbow, la casa produttrice delle mitiche Winx e ora di nuovo nelle librerie grazie alla Tunué. Autori del musical, interamente originale, sono gli stessi inventori della serie, Francesco Artibani e Katja Centomo che saranno affiancati per le musiche da Maurizio D’Aniello, già creatore di numerose canzoni contenute in corto e lungometraggi delle fatine alate, Marco Grasso, Mauro Tondini con la collaborazione di Elisa Rosselli. I Ciprix, provenienti da differenti regioni italiane, sono stati selezionati dopo aver superato le audizioni di Milano e Roma, cimentandosi in prove che prevedevano le tre discipline performative del musical: danza, recitazione e canto e dimostrando tutti un grande talento, a dispetto della giovanissima età.



In occasione della tappa milanese del FamilyShow, il Teatro Manzoni e Project Leader, società di produzione degli spettacoli, hanno deciso di devolvere parte dell’incasso degli spettacoli a EAT EDUCATIONAL, un progetto della Fondazione del Gruppo ospedaliero San Donato, che dal 2009 svolge attività di educazione alimentare prevenendo obesità e sovrappeso tra gli adolescenti delle scuole secondarie. Inoltre, durante le anteprime milanesi, la Fondazione del Gruppo ospedaliero San Donato offrirà a tutti i presenti uno snack salutare con biscotti realizzati con farina “frenata” ovvero arricchita di fibre naturali e olio di oliva al posto degli oli vegetali.



Tournée "Familyshow Festival" : il 26 e 27 novembre a Bari al Teatro Team, dal 6 all'8 gennaio 2017 a Napoli alla Casa della Musica - Palapartenope e Roma, al Teatro Sistina, dal 10 al 19 febbraio.



Biglietti : Under 12 € 20,00 - Over 12 € 18,00 - Carnet Famiglia (2 adulti + 2 bambini) € 65,00

Orari: Monster Allergy: 21 novembre ore 20.45 - 15 e 29 dicembre ore 17.30 - 16 dicembre ore 10.30 Pippi Calzelunghe: 22 novembre ore 20.45 - 14 dicembre ore 10.30 e 17.30 - 27 dicembre ore 17,30 Aladin: 23 novembre ore 20.45 - 13, 16 e 28 dicembre ore 17.30 - 15 dicembre ore 10.30 Durata: 75 minuti

Vendita Biglietti e Info: circuito ticketone.it – teatromanzoni.it Call center 00634555 – Biglietteria teatro tel. 027636901 – Numero verde 800914350