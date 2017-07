Al Modena Park in bici: il viaggio di Angelica ed Eugenia

"Benvenuti alla festa epocale di Modena Park, benvenuti al concerto che non avrà mai fine, benvenuti nella leggenda, benvenuti nel record mondiale". Vasco Rossi ha salutato così quella "combriccola" di 220mila persone presenti al Parco Ferrari di Modena per la festa dei suoi 40 anni di amore con il palco e con la musica. C'è chi ha scelto di raggiungere la città emiliana in macchina, chi in treno, chi in pullman. C'è chi è arrivato settimane prima, e chi invece è arrivato all'ultimo momento. Angelica Cardoni ed Eugenia Fiore hanno scelto di raggiungere il Modena Park in bicicletta da Soliera (paese vicino a Carpi) per evitare il traffico. Guardate com'è andata.