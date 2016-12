Al Bano: "Un film su me e Romina Power, vorrei Cruise e Jolie protagonisti"

A proporre il progetto è stato l'amico e manager Agapov, colui che nel 2013 a Mosca è riuscito a far esibire sullo stesso palco Al Bano e Romina insieme dopo 18 anni di lontananza. E ora ci riprova con una nuova sfida. "Dovrei incontrarlo tra novembre e dicembre per capire e definire quali sono gli obiettivi del progetto - afferma Carrisi - La sua idea è quella di La sua idea è realizzare un prodotto da distribuire anche in America oltre che in Russia, Paese in cui abbiamo molto seguito. Per questo so già che ha in mente di puntare in alto, su attori famosi che dovranno interpretare me e Romina".



E Al Bano ha già in mente i nomi: "Se fossi io a scegliere vorrei essere interpretato da Tom Cruise. Ha gli occhi chiari come i miei, la mia stessa altezza, il sorriso positivo e tanta energia. Per Romina vedrei bene Angelina Jolie. Americane e capelli lunghi entrambe, ed entrambe figlie d'arte. Alte, sguardo comunicativo, grinta".



E mentre questo nuovo progetto sta prendendo forma, verso la metà di novembre uscirà il suo prossimo album "Cantiamo il Natale", ventidue brani per le feste e quattro inediti.