Al Bano racconta: "Paura passata, ora avanti con lo slancio di sempre"

Il cantante di Cellino San Marco racconta "Stavo facendo le prove per il concerto di Natale all'Auditorium della Conciliazione (in onda il 24 dicembre su Canale 5) quando ho avvertito un dolore al petto: pensavo che fosse un problema reumatico. Dopo un po' è passato, per tornare poi ancora piu' forte di prima. Allora siamo andati in taxi al pronto soccorso del Santo Spirito, dove mi hanno diagnosticato un infarto in atto. Si è deciso di operare: dopo tre ore di intervento, a mezzanotte e mezza, ero fuori della sala operatoria".



E ora cosa farà? "Me ne andrò in famiglia qualche giorno prima del previsto: per fortuna sotto quel cielo nulla di nuovo", sottolinea, ringraziando "i medici che sono stati molto bravi".



Lo vedremo comunque come guest star nel nuovo film di Fausto Brizzi, "Poveri ma ricchi", nelle sale dal 15 dicembre. Intanto il cantante ha un calendario già fitto di impegni per il nuovo anno, "cinque concerti in Germania con Romina Power, poi in Sardegna".