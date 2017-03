Al Bano, il primario a "Pomeriggio 5": "Resterà in ospedale fino a fine settimana"

A Pomeriggio 5 parla, in diretta da Lecce, il primario di neurologia dell'ospedale Vito Fazzi, Giorgio Trianni che informa sulle condizioni di salute di Al Bano: "Sta benissimo e ha riposato, continua a migliorare e in particolare migliora il suo linguaggio". Per il cantante il riposo deve essere totale e, anche se il prossimo fine settimana potrebbe uscire dall'ospedale, ha bisogno di un mese in tranquillità.