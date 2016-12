Al Bano e Romina, ritorno a Sanremo"E poi concerto all'Arena di Verona"

14 novembre 2014 Al Bano e Romina, ritorno a Sanremo

22:24 - E dopo i concerti all'estero, Al Bano e Romina Power sono pronti a tornare a esibirsi insieme anche in Italia. Con ogni probabilità a maggio saranno all'Arena di Verona ma prima potrebbe esserci il loro clamoroso ritorno al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato lo stesso cantante spiegando che potrebbero partecipare come ospiti nella prima o nell'ultima serata.

L'annuncio è arrivato giovedì sera dopo lo show "Felicità" al Crocus Hall di Mosca, dove si è esibito con l'ex moglie a distanza di un anno dalla loro storica reunion. Con loro, in un concerto amarcord con circa 6000 spettatori, anche Pupo, Umberto Tozzi, Riccardo Fogli e i Matia Bazar, nonché il figlio della coppia, Yari.



"Dato che Sanremo l'abbiamo lanciato anche noi, ci rivogliono, come ospiti nella prima o nell'ultima serata. E' altamente probabile che ci andremo, ci sono trattative in corso", ha spiegato alla stampa italiana. "Non c'è il programma di partecipare come concorrenti - ha dichiarato Romina in camerino, dopo lo spettacolo - non mi è mai piaciuto che una canzone gareggiasse contro un'altra, vedo più gli artisti tutti uniti per un unico scopo. Sanremo non è mai stato un mio desiderio francamente, in passato l'ho subito".



Il concerto all'Arena invece sarà il 29 maggio ma il duo non si fermerà lì. "In aprile saremo negli Usa, in maggio in Canada. Canteremo anche sulle cascate del Niagara", ha riferito Carrisi.