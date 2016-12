Al Bano come Robbie Williams: a Monopoli canta appeso ai tralicci del palco

Quando c'è lo spirito (e il fisico) l'età non conta. Così a 72 anni Al Bano non si è fatto problemi a scalare i tralicci del palco del concerto che stava facendo a Monopoli, in provincia di Bari. Dopo essere salito a diversi metri di altezza si è messo a cantare dominando dall'alto la piazza gremita da migliaia di persone.

Sarà stata l'aria di casa (Monopoli non è molto distante da Cellino San Marco), sarà stata la protezione della Madonna della Madia, per la quale sono stati fatti tre giorni di festa conclusi proprio dal concerto di Al Bano. Fatto sta che il cantante non si è fatto molti problemi a improvvisarsi scalatore di tralicci per poter dire "dall'alto di Monopoli... un abbraccione a tutti!!".