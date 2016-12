Al Bano Carrisi operato dopo un infarto: "Ora sto bene"

Paura per Al Bano Carrisi sottoposto nella notte a un'operazione di tre ore in semi sedazione dopo avere avuto due attacchi cardiaci all'Auditorium di Roma mentre sul palco stava facendo le prove del Concerto di Natale. "Il primo è stato alle 18, poi un altro. Alle 20 ho ceduto e mi sono fatto portare in ospedale", ha detto al sito del settimanale "Oggi" che ha anticipato la notizia. " Ora sto bene ", ha poi rassicurato il cantante all'alba.

Due attacchi cardiaci nel giro di poche ore hanno convinto il cantante di Cellino San Marco a farsi portare in ospedale nel tardo pomeriggio di venerdì 9 dicembre dove lo hanno sottoposto a un intervento, perfettamente riuscito. "Ora sto bene - ha raccontato al settimanale - all'alba di sabato. "Nella notte mi hanno operato. Tre ore di intervento, in semi sedazione. Sentivo tutto quello che dicevano e mi sono morso la lingua: mi veniva da fare battute ma poi ho pensato fosse meglio non distrarli". Aria affaticata ma soddisfatta di chi ne ha passata un`altra e se la sta lasciando alle spalle: "se va bene, in un paio di giorni sono fuori. Anche perché ho tante di quelle cose da fare". La più importante, ora, è tenere a bada questa aorta che ha scoperto essere capricciosa: "Ma tanto è inutile, lassù non mi vogliono. Resto quaggiù", ha commentato con ironia.