Al Bano Carrisi: "Mi sento benissimo, riparto con un tour"

E' pronto a trascorrere il Natale a Cellino San Marco con Loredana Lecciso e i due figli Jasmine e Al Bano jr. Dopo il malore Al Bano Carrisi è più forte di prima: "Tra due giorni farò una visita di controllo, ma mi sento benissimo, i medici però mi hanno imposto il riposo assoluto, riprenderò il 5 gennaio con un tour di 5 date in Germania e poi penserò a preparare Sanremo". Intanto annuncia di voler sporgere denuncia per l'uccisione di un airone nella sua tenuta.

"Il resto della famiglia è sparso per il mondo - racconta il cantante - Romina jr in America, Jary è andato a trovare la madre (Romina, ndr) e trascorrerà le feste con lei, Cristel è a Zagabria col marito. Meno male che ho fatto due famiglie, così se una parte almeno l'altra resta!".

Rientrato a casa dopo l'intervento al cuore, il cantante ha scoperto però che un esemplare di airone stellato era stato ucciso raggiunto da una rosa di pallini. "Sporgerò denuncia ai carabinieri come atto dovuto per il rispetto totale che ho per la natura - spiega - Fino a quando potrò, cercherò di imporlo. La natura è energia e armonia e gli uccelli hanno il diritto di volare e non di essere abbattuti. Tra l'altro questa specie è un indicatore di zone di acqua pulita. Questo episodio mi ricorda quanto fu difficile ritornare in questa terra. Qui negli anni 70 sembrava di stare in Vietnam, si continuava a sparare ogni giorno, ad ogni ora".