5 novembre 2014 Al Bano: "A 71 anni faccio ancora l'amore ma non vi dico con chi" Il cantante si è riavvicinato all'ex moglie Romina Power e con Loredana Lecciso si parla sempre di matrimonio

09:43 - Con Romina Power ha ritrovato il feeling di un tempo, con Loredana Lecciso è legato dal 2000. E' un momento d'oro per Al Bano che a "Diva e Donna" confessa di essere sempre pazzo delle donne: "A 71 anni faccio ancora l'amore, ma non vi vengo a dire mica con chi". Insomma, il cantante di Cellino San Marco non si sbottona, anche se le voci di un altro matrimonio si fanno sempre più insistenti.

"Con Romina è accaduto qualcosa di miracoloso - racconta il cantante - dopo 19 anni ha deciso di mettere via finalmente l'ascia di guerra. Io non ho fatto nulla, ho solo aspettato. E mi fa piacere, ovviamente. Ma ciò che mi intenerisce veramente è vedere la delicatezza che Romina ha nei confronti dei miei figli piccoli, quelli avuti da Loredana Lecciso". Ma il cuore di Carrisi per chi batte? "Per l'amore, per i figli, per la famiglia. Se c'è una donna? Dico solo che Dio ha fatto bene a inventarle. Oggi sono sereno".