Akira torna al cinema: 5 film e serie tv che lo hanno "copiato"

Il film che ha reso l'animazione giapponese più popolare in Occidente compie trent'anni. Il mondo distopico di Akira ha ispirato negli anni a venire diverse produzioni cinematografiche come Matrix ma anche serie tv del calibro di Stranger Things. Per celebrarlo abbiamo scelto cinque scene, tratte da cinema e televisione, che ricordano molto da vicino l'iconica opera di Katsuhiro Ōtomo. In occasione dell'anniversario, il film tornerà al cinema il 18 aprile con una direzione del doppiaggio completamente nuova.