Agrupación Señor Serrano presenta "Birdie" alla Triennale, un trattato visionario sulla migrazione

Mentre alcune persone giocano a golf, alle loro spalle dei migranti stanno in bilico sulla cima di un recinto, cercando di scavalcarlo. Questa scena è immortalata in una fotografia scattata da José Palazón, da cui parte "Birdie", l'ultimo spettacolo di Agrupación Señor Serrano, che torna in Italia dopo il successo di "A house in Asia". Alla Triennale Teatro d'Arte di Milano dal 25 al 28 gennaio la compagnia catalana mette in scena un trattato ipermediale sulla migrazione in un presente combattuto tra flussi e nuovi muri, continuando ad adottare un linguaggio personale che in un ironico mash-up fonde narrazione, modellini, proiezioni, regia video in presa diretta.