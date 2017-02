Agli Oscar britannici trionfa "La La Land": miglior film, regista e attrice

Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 1 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra Emma Stone, migliore attrice protagonista 2 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 3 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 4 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 5 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 6 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 7 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 8 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 9 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 10 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 11 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 12 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 13 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 14 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 15 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 16 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 17 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 18 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 19 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 20 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 21 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra 22 di 22 Ansa Ansa Bafta, la sfilata di vip alla kermesse di Londra leggi dopo slideshow ingrandisci

Alla serata di gala erano presenti anche il principe William e la moglie Kate. "La La Land", scritta e diretta dallo statunitense Damien Chazelle, narra la storia d'amore e jazz fra Mia (interpretata da Emma Stone) e Sebastian (interpretato da Ryan Gosling) a Los Angeles.



Il secondo film favorito della serata invece, "Animali notturni" di Tom Ford che arrivava con nove nomination, torna a casa a mani vuote.



Due Bafta sono andati a "Manchester by the Sea", che ha ottenuto il premio per il migliore attore per Casey Affleck e quello per la migliore sceneggiatura originale. Altri due premi sono andati invece a "Lion", cioè quelli per migliore attore non protagonista per Dev Patel e per migliore sceneggiatura non originale.



Di seguito la lista completa con tutti i vincitori.

- MIGLIOR FILM - 'La La Land'

- MIGLIOR REGISTA - 'La La Land'

- MIGLIOR ATTORE - Casey Affleck per 'Manchester by the Sea'

- MIGLIORE ATTRICE - Emma Stone per 'La La Land'

- MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA - Dev Patel per 'Lion'

- MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA - Viola Davis per 'Barriere'

- MIGLIORE INTERPRETE RIVELAZIONE - Tom Holland per 'Captain America: Civil War'

- MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE - 'Manchester by the Sea'

- MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE - 'Lion'

- MIGLIORE FILM BRITANNICO - 'Io, Daniel Blake' di Ken Loach

- MIGLIOR DOCUMENTARIO - '13th'

- MIGLIOR CORTOMETRAGGIO BRITANNICO - 'Home'

- MIGLIOR FILM DI ANIMAZIONE - 'Kubo e la spada magica'

- MIGLIOR CORTO DI ANIMAZIONE - 'A Love Story'

- MIGLIORE FILM NON IN LINGUA INGLESE - 'Il figlio di Saul' (Ungheria)

- MIGLIOR ESORDIO BRITANNICO DA REGISTA, SCENEGGIATORE O PRODUTTORE - 'L'ombra della paura'

- MUSICA ORIGINALE - 'La La Land'

- SUONO - 'Arrival'

- FOTOGRAFIA - 'La La Land'

- MIGLIORI COSTUMI - 'Jackie'

- EFFETTI SPECIALI - 'Il libro della giungla'

- TRUCCO - 'Florence Foster Jenkins'

- MONTAGGIO - 'Hacksaw Ridge'

- MIGLIORE SCENOGRAFIA - 'Animali fantastici e dove trovarli'

- BAFTA ONORARIO - Mel Brooks. Il premio, noto come 'Bafta Fellowship', gli è stato consegnato dal principe William.

- BAFTA PER IL MAGGIOR CONTRIBUTO AL CINEMA BRITANNICO - Curzon, catena di cinema.