Agatha Christie in versione thriller, al Carcano i suoi "Dieci piccoli indiani"

Claustrofobico e inquietante, il giallo più dark di Agatha Christie è di nuovo in scena a Milano, al teatro Carcano, che ripropone i "Dieci piccoli indiani" inventati dalla scrittrice britannica in un allestimento diretto dal regista spagnolo Ricard Reguant.

Il cast, composto di dieci protagonisti della scena italiana, tiene desta l'attenzione tra colpi di scena e alta tensione, che va crescendo con l'accumularsi dei cadaveri nella ricca dimora dell'isola deserta che ospita l'azione. L'isola diventa una trappola mortale per tutti i protagonisti, che si muovono in un ambiente tra il sogno e l'incubo, dentro una splendida villa in cui si dipanano segreti inconfessati e inconfessabili. Tutti gli ospiti hanno qualcosa da nascondere e tutti vengono puniti da un invisibile, misterioso giustiziere.



La colonna sonora della filastrocca infantile che accompagna i misteriosi omicidi alza ulteriormente il livello di suspense in un racconto che anticipa tanti thriller moderni costruiti intorno all'intrigante e terribile tema della giustizia più o meno divina. Dalla bella e giovane segretaria all'arcigna dama intollerante e bigotta, dal giudice integerrimo al generale, dal viaggiatore esotico al noto chirurgo, i caratteri che costellano la narrazione disegnano una società dell'alta borghesia che dietro la facciata rispettabile nasconde delitti e segreti.



Lo spettacolo è in scena al Carcano di Milano fino a domenica 4 marzo. Interpreti: Giulia Morgani (Signora Rogers), Tommaso Minniti (Signor Rogers), Caterina Misasi (Vera Claytorn), Pietro Bontempo (Capitano Lombard), Leonardo Sbragia (Anthony Marston), Mattia Sbragia (Blore), Ivana Monti (Emily Brent), Luciano Virgilio (Giudice Wargrave), Alarico Salaroli (Generale McKenzie), Carlo Simoni (Dottor Armstrong)

Scene di Alessandro Chiti

Costumi Adele Bargilli

Luci Stefano Lattavo

Progetto artistico Gianluca Ramazzotti e Ricard Reguant

Regia Ricard Reguant

Da martedì a giovedì e sabato ore 20,30, venerdì ore 19,30, domenica ore 16