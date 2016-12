Adele, tributo alle Spice Girls durante il live

Adele è ufficialmente la sesta "Spice Girls". La star inglese non ha mai nascosto la sua passione per la girlband degli Anni Novanata e non perde occasione di canticchiare i loro successi. Durante uno degli ultimi live ha infatti divertito il pubblico intonando 'Spice Up Your Life' e abbozzando anche qualche passo di coreografia pop, prima di esclamare tra gli applausi "Oh smettetela, non sono una Spice Girls".