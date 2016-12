Adele, nuovo bebè in arrivo... almeno nelle intenzioni

Adele vuole un secondo figlio e lo vuole al più presto. La pop star, 28 anni, infatti, ha intenzione di rimanere incinta entro la fine dell'anno, ovvero quando il suo tour mondiale si concluderà, fra circa un mese. In cima alla classifica con l'ultimo album, che ha venduto più di dieci milioni di copie in meno di un anno, e con un tutto esaurito ad ogni data della tournée la cantante vuole chiudere il 2016 in bellezza...

"Sento un dolore dentro al mio grembo", ha detto Adele durante un concerto a Nashville, sabato scorso, "Angelo, mio figlio, sta per compiere 4 anni... sta crescendo troppo in fretta" e ha aggiunto: "Sto diventando molto emotiva su questo tema, perché mi sembra che una volta compiuti i 4 anni, sarà troppo grande e non sarà più il mio bambino di prima...".



E così la popstar ha deciso di mettersi all'opera. Non prima che finisca il tour mondiale però, ha assicurato: "Ho bisogno di un bambino, baby baby baby.. , ma non sono ancora incinta".