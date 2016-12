Adele non si tira indietro, andrà al matrimonio di una coppia di fan

Adele non ha mai nascosto la sua simpatia e vicinanza alla comunità LGBTQ. Durante l'ultimo tour si è offerta di fare da madre surrogata a una coppia gay e ha lasciato il palco a una dichiarazione d'amore tra due ragazzi. Nell'ultimo show ha invitato sul palco due fan e ha scoperto che si sposeranno il prossimo settembre. Vince e il suo compagno l'hanno invitata alla cerimonia. La cantante non ha avuto dubbi, accettando immediatamente la proposta.

Sul palco di Los Angeles, alla proposta ricevuta, la cantante di "Hello" senza battere ciglio ha detto: "Certo, sono libera e vengo volentieri. Mi piacerebbe tanto esserci!". Quando il ragazzo le ha chiesto il cachet, lei ha risposto semplicemente: "Ma no, per voi vengo gratis!"