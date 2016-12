Adele, nessuno è perfetto: "incidente" sul palco

La cantante inglese ha cantato una parte del ritornello al posto di un verso, ma si è subito accorta di aver sbagliato. Invece di far finta di nulla ha fermato la band per ridere del suo errore.



Continua intanto il suo periodo d'oro. Sarebbe in procinto di firmare un contratto con la Sony Music per 90 milioni di sterline, cifra che la porterebbe ad essere l'artista più pagata di sempre del Regno Unito.