Adele, Lady Gaga ed Elton John: karaoke stellare per Natale

Edizione natalizia e deluxe per il "Carpool karaoke" di James Corden, che è riuscito a far cantare insieme nella sua auto le stelle della musica internazionale. A dare il la all'esibizione 'a staffetta' di "All I want for Chrismas" è stata la stessa Mariah Carey, che ha poi passato la palla ai colleghi. Tra questi Lady Gaga, Elton John, Adele, Red hot Chili Peppers, Selena Gomez, Demi Lovato e tanti altri.