Adele imita la performance di Beyoncé al Coachella 2018

Tutti pazzi per Queen B. La performance di Beyoncé sul palco del Coachella 2018 - il noto festival californiano che si svolge ogni anno ad aprile - ha stregato i fan di tutto il mondo. Un ritorno in grande stile quello della cantante, che, nel 2017, non aveva potuto partecipare all'evento per via della gravidanza. Dopo l'esibizione, i social sono letteralmente impazziti, tanto che su Twitter #Beychella ha registrato più cinguettii dell'originale #Coachella.



Adele, ha voluto omaggiare Queen B con una scatenata imitazione davanti al televisore, proprio durante la sua performance. La cantante di "Hello" è infatti una fan di vecchia data di Beyoncé.